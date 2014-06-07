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جينيفر لوبيز تنفصل عن حبيبها بعد خيانته لها

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جينيفر لوبيز تنفصل عن حبيبها بعد خيانته لها جينيفر لوبيز تنفصل عن حبيبها بعد خيانته لها

الجمعة 06-06-2014 21:37

إنفصلت النجمة العالمية Jennifer Lopez عن حبيبها الراقص Casper Smart بعد علاقة دامت حوالي السنتين ونصف.

وأكد الطرفان أنهما سيحافظان على صداقتهما بالرغم من إنتهاء علاقتهما العاطفية.

وكشفت بعض المصادر أن علاقة Lopez و Smart إنتهت من فترة قصيرة لكن لم يتم حينها الإعلان عن ذلك، كما أنهما شوهدا سوياً في 21 أيار خلال خروجهما من أحد المطاعم في هوليوود.

أما عن سبب الإنفصال، فقال مصدر قريب من الطرفين أن lopez كشفت خيانة Casper لها مع عارضة الأزياء Xristina Marie.

يشار إلى أن lopez تكبر حبيبها بـ 18 عاماً وهي من أبرز وأشهر النجمات اللواتي إرتبطن بأشخاص أصغر منهم سنّاً.

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سيدتي