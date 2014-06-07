تابعمرانت عضوة "مجلس الشعب" تغنّي في موازين

امتلأت منصّة "سلا" وعادت الأغنية المغربية لتستعيد توهجها في ليلة مقمرة صدحت فيها الأغنية الأمازيغية بصوت الفنانة "الرايسة" تبعمرانت بقصائدها الأمازيغية الملهمة، التّي رددت أسوار "الأوداية" الأثرية صدى مواويلها وأغانيها، وهي تغنّي وترقص على إيقاع الآلات الموسيقية.

فقصائدها العاطفية والدّاعية لقيم التّسامح والحب بين الناس، ألهبت جمهورها، وأمتعت آلاف عشّاقها الذين ينحدرون بالدرجة الأولى من مدن أمازيغية، فكانت مقاطع أغانيها التّي شكّلت في لحظات قوّية من حفل الرايسة تابعمرانت كافية لتحوّل جنبات المنصّة مسرحاً للرقص في كل مكان، فتعالى الهتاف، حتّى أنّ بعض الفتيات لوّحت بمناديلهن، وهن يرقصن بسحر على إيقاعات الرايسة تابعمرانت التّي كانت تلوّح بيديها لجمهورها، وتذكّي فيهم الحماس وتتحفهم بأغاني أمازيغية باللّغة السوسية.

وقد انتظر الجّمهور بشغف طلّتها على منصّة "سلا" للاستمتاع بطبق من الأغاني، بعد أنّ استهلّت مجموعة تيفيور الحفل بأغانٍ أمازيغية، بالإضافة إلى الفنان أحوزار الذي لم يتخلّف جمهوره عن موعد لقائه، واستطاع أنّ يتفاعل معه في طبقه الموسيقي المتنوع، وهو يغنّي عن العشق والوفاء للحبيب، وعن الحياة بين الأحبّاء التّي لا تخلو من العتاب و الهيام.

يذكر أنّ الفنّانة الأمازيغية تابعمرانت هي عضوة في البرلمان المغربي "مجلس الشعب"، ورغم دخولها المعترك السياسي، بقيت وفية للفنّ الذي لا يمكن أنّ تحيد عنّه، كما ذكرت ذلك في مؤتمرها الإعلامي الذي سبق حفلها الفني.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"