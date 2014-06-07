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أثار الحكيم تورّط رامز جلال وتقاضيه

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أثار الحكيم تورّط رامز جلال وتقاضيه أثار الحكيم تورّط رامز جلال وتقاضيه

السبت 07-06-2014 08:52

تعرّضت الفنّانة أثار الحكيم لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مساهمتها بشكل كبير في حرق برنامج "رامز سبع البحر"، الذي يقدّمه الفنّان رامز جلال في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد أن كشفت تفاصيل العمل، وهو ما يعني أنّها وجّهت إنذاراً إلى كلّ الفنانين بألا ينخرطوا ويصدّقوا مقلب رامز.

فقد أعلنت الفنّانة المعتزلة مؤخّراً أنّ إحدى المعدّات اتصلت بها لتخبرها بأنّ هناك برنامجاً تقوم بإعداده وتريدها ضيفة عليه، وأشارت المعدّة إلى أنّ البرنامج خاصّ بتنشيط السّياحة في والتّصوير، وأوضحت أنّه سيكون بالغردقة على حدّ قول أثار.

وعندما ذهبت أثار إلى موقع التّصوير، تعرّضت لموقف رعب، بعد إيهامها بأنّ التّصوير سيكون في أحد القوارب النيليّة، لكنّها حينما ركبت إحداها، تصنّع فريق العمل أنّ القارب يغرق. وأوضحت أثار أنّها عاشت لحظات من الرعب، بل وأعلنت عن اسم القناة التّي استغلّها رامز لإيهام جمهوره، وهي قناة "أون تي في"، ما دفع إدارة القناة نفسها لإرسال بيان إعلامي يحذّر من استخدام اسمها، تحت طائلة تعرّض رامز للمساءلة القانونية.

وفي الوقت الذي تعرّضت فيه أثار لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّها نالت أيضاً إشادات الكثيرين لجرأتها ورغبتها في تحذير النّجوم من الوقوع في فخ رامز الذي يتكرّر في كلّ عام في برامجه.

وفي تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت"، قالت أثار إنّ الأمر لم يتوقّف عند حدّ فضح تفاصيل برنامج رامز، ولكن من أجل إنقاذ زملائها، لأنّه من المحتمل جداً أنّ يُصاب أحدهم بأضرار، قد تؤدّي إلى الموت، خاصّة لمن يُعاني من مشكلة قلبية. وأوضحت أثار أنّها ستقيم دعوى قضائية ضدّ رامز والقائمين على البرنامج وستطالب بتعويض مادي.

 

 

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