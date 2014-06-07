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الأخت Cristina تحصد لقب "The Voice"

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الجمعة 06-06-2014 23:55

استطاعت الراهبة Cristina أن تتفوق على كل المواهب المشاركة في برنامج الهواة "The Voice" بنسخته الإيطالية، وتفوز هي باللقب.

ونافست Cristina على اللقب في المرحلة الأخيرة مغني الروك الشاب Giacomo Voli، وحصلت على نسبة 62 % من الأصوات .

وبعد فوزها، شكرت الراهبة، البالغة من العمر 25 عاماً، مدرّبها مغني الراب J-Ax، لأنه حماها من الذين كانوا ينتقدونها.

وسجّل دعم الجمهور للأخت Cristina أرقاماً قياسية في نسب المتابعة في تلفزيون القناة الإيطالية العامة الثانية، بالرغم من أنّ الراهبة الشابة لم تحظَ بالإجماع في إيطاليا.

 

 

 

 

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