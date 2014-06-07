"بوسة" ياسمين رئيس تثير أزمة رقابية

يعيش المخرج المصري محمد خان حالياً صراعاً مع الرقابة على المصنّفات الفنية بعدما تقدّم إليها بسيناريو فيلم "بلاش تبوسني"، المزمع أنّ تقوم ببطولته الممثلة الشّابة ياسمين رئيس، حيث طالبت الرقابة بتغيير الاسم قبل أنّ تقرأ العمل.

ويحاول خان الوصول إلى حلّ وسط مع الرقابة، وإقناعهم بأنّ العنوان مناسب للقصة، وإن كان من المتوقع أنّ تنتهي محاولاته إلى الفشل، في ظلّ رقابة باتت خاضعة لتقييم لجنة مشكّلة من وزارة الثقافة، وهو ما جعل الأمر أشدّ صعوبة وجدّية.

يُذكر أنّ محمد خان وياسمين رئيس، قد سبق لهما أنّ التقيا من خلال فيلم "فتاة المصنع"، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعربية.

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