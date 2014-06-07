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أمن المنوفية : ضبط إخوانى ونجله يديران مخزن لتصنيع متفجرات بمنزلهما

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أمن المنوفية : ضبط إخوانى ونجله يديران مخزن لتصنيع متفجرات بمنزلهما أمن المنوفية : ضبط إخوانى ونجله يديران مخزن لتصنيع متفجرات بمنزلهما

أرشيفية

ألقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية القبض على أحد المنتمين لجماعة الإخوان ونجله بالبر الشرقى لمدينة شبين الكوم حولوا منزلهما لمخزن به كميات كبيرة من المواد الكيماوية القابلة للاشتغال تقول عنها قوات الأمن أنها تستخدم فى تصنيع متفجرات بهدف القيام بأعمال تخريبية .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد ابو العزم رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بإلقاء القبض على كل من محى الدين محمد الزناتى 55 سنة فنى ميكانيكا ونجله معاذ محى الدين الزناتى هارب والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 4069 لسنة 2013 شبين الكوم أثناء قيامهم بعمل مخزن ومعمل لتصنيع مواد متفجرة .

وكشف المباحث ان الاحراز عبارة عن كيس بلاستيك اسود اللون بداخلة ثلاث برطمان مختلفة الاحجام بداخلها جميعا مسحوق ابيض اللون ، وعدد ثلاث اكواب دوراقية بداخل كوب زجاجى وبداخلة اعلاهم بعض روؤس اعمدة الكبريت وعدد ثلاث قطع مغناطيسية بيضاء اللون وعدد اثنين رابطة من اعمدة الكبريت ملفوفه 3 جزاء من علبة ثقاب ولاصق اخضر اللون واستك وبأعلاة قطعه سلك ، بالاضافة إلى كوب ورقى صغير الحجم بداخلة مادة سوداء اللون ومادة بيضاء اللون والملفوفة بلاصق اخضر اللون وبها من متصفها فتيل حسب بيان مديرية الأمن.

وأضاف البيان أنه تم العثور على حرز عبارة عن كيس بلاستيك ابيض اللون وبداخلة وكرتونة صغيرة الحجم وبداخلها مجموعه من الكمامات وعدد5 قمع زجاجى ((اختبار)) و ماسك حديدى وكيس بلاستيك اسود اللون بداخلة اثنين رش اسبرى وقطعة قماش صفراء اللون بها علامة رابعه وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات وإحالتهم للنيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

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