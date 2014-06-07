ألبرت شفيق: «ONTV» قنوات مصرية تلتزم بالموضوعية ..ولا وجود لـ«الحيادية» بالإعلام

قال ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة قنوات “أون تي في”، أن مفهوم الموضوعية يختلف عن مفهوم الحيادية، فلا وجود لمفهوم الحيادية فى القاموس الإعلامى ،مضيفا أنه لا يصح استخدام الخبر بشكل منحاز لأن هذا منافي للحيادية والموضوعية.

وأضاف ألبرت شفيق، خلال لقائه على فضائية دريم : ” أن قنوات أون تى في، قنوات مصرية محايدة وموضوعية ، تستمع للرأى والرأى الآخر ، مشيرًا إلى أنه ليس من وظيفة الإعلام تحليل الخبر، بل دوره استضافة خبراء وضيوف مختصين لتحليل الخبر.

وتابع ألبرت شفيق:” أن أبرز النماذج الإعلامية كـ “بي بي سي” و “فوكس نيوز”، لها توجهات خاصة بها،بعيدًا عن الحيادية”، لافتًا :” إلى انه في بداية عام 2009 بدأ ظهور العديد من الفضائيات الخاصة، فالفضائيات التى ظهرت قبل الثورة وبعدها عانت من التخبط السياسى بشكل غير مسبوق ” .

وفى سياق آخر أكد ألبرت شفيق :” أن الشارع المصري يعاني انقسامًا شديدًا وتحزب للرأي والفكر، مما انعكس على الحالة الإعلامية المصرية” .

ولفت شفيق :” أنه عقب أول يوم انتخابات،قنوات اون تي في، لم تتطرق لفكرة التخويف بأن نسبة المشاركة قليلة ويجب النزول” ،مؤكدًا : ” أنه يتم اتخاذ اجراءات ضد أي مذيع يتبع سياسة التخوين، فيجب تقبل الرأي الاخر أيا كان توجهه ” .