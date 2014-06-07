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بالفيديو.. مرتضى منصور لمجدي عبد الغني: «أنت قلعت البنطلون لأحمد مجاهد ليه؟»

  • مصر
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هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة، قائلًا: «وحياة أمك ما هدخلك اتحاد الكورة تاني».

ووجّه «منصور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «البلدوزر»، سؤالًا الإعلامي مجدي عبدالغني، مقدم البرنامج، مساء الجمعة، قائلًا: «أنت ليه قلعت البنطلون لأحمد مجاهد، هو بقى حبيبك دلوقتي، وأنت جايبه عشان تورطه في خناقة، وأحلفوا أنتوا الاتنين أنكم مقلعتوش البنطلون لبعض».

فيما ردّ «عبد الغني» عليه ضاحكًا: «والله ما حصل، وهقلعلوا البنطلون ليه».

في سياق آخر قال «منصور» إن «كل قرارات وسياسات اتحاد الكرة تسير بشكل خاطئ»، متهما مجاهد بانحيازه لأندية بعينها من خلال تسهيل إجراءات قيد لاعبيه في أوقات غير قانونية.

وأوضح «منصور» أن لجنة الأندية من حقها إدارة مسابقة الدوري الممتاز، واختيار لجنة المسابقات وإدارتها، مشيرًا إلى أن قرارات لجنة الأندية ملزمة لاتحاد الكرة وليست استشارية فقط.

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