«الجسمي وجواهر وحمودة» في حفل تنصيب السيسي بـ«التحرير»

قال المستشار رفاعي نصرالله، منسق حركة كمل جميلك، إن «أعضاء الحركة أقاموا، الجمعة، لمسرح الخاص باحتفالية الخاصة بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي بميدان التحرير تمهيداً لبدء فعاليتها، السبت.

وأضاف «نصرالله» في تصريحات، الجمعة، أن «الاحتقالية ستبدأ مساء السبت، بمشاركة وفود عربية».

وذكر منسق حركة «كمل جميلك» أن «كلا من النجوم، إيهاب توفيق وهشام عباس وحمدى الجنايني وعبدالباسط حمودة وسامح يسري وسمير الإسكندارني وطارق الشيخ وجواهر وشريف حمدي وعزة بلبع وغادة رجب، سيشاركون في الاحتفالية».

وقال «نصرالله» إن «النجم الإماراتى الكبير حسين الجسمى، سيحضر الحفل بتنسيق الحركة مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، وإن الحركة قدمت اقتراحا للجهات المعنية بمنح الجنسية المصرية للنجم الإماراتى حسين الجسمى».