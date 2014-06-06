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حزب النور : سنشارك فى مراسم تنصيب السيسى رغم دعوة «روحانى»

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حزب النور : سنشارك فى مراسم تنصيب السيسى رغم دعوة «روحانى» حزب النور : سنشارك فى مراسم تنصيب السيسى رغم دعوة «روحانى»

حزب النور

 

وجهت دعوة إلى رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية حسن روحاني لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح ، الأحد المقبل.

وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن هذه الدعوة تعتبر اجراءً دبلوماسيا بين الدول وبعضها البعض ، وان الحزب ليس له علاقة بهذا الإجراء، نظرًا لأنها علاقات دبلوماسية بين الدول.

وأضاف عبد المعبود في تصريحات صحفية، أن ايران لها قنصليات وسفارات داخل مصر، وأن هذا لا يعد تقاربًا مع الشيعة، كما يوجد مع سفارة اسرائيل وغيرها، مشيرًا الى أن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور تلقى دعوة رسمية من مؤسسة الرئاسة لحضور مراسم التنصيب ، وسيحضرها كممثل عن الحزب.

 

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