الأوقاف تعد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف ، أنها تعد اللائحة التنفيذية لقانون ” تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ” تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وأن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيقوم بعرضها على الإمام الأكبر خلال 72 ساعة على الأكثر .

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف ، اليوم انتهاء الوزارة من إعداد القائمة التي ستقدم لوزير العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض قيادات ومفتشي وزارة الأوقاف في مجال اختصاصهم فيما يتصل بتطبيق بنود هذا القانون .

وشددت الوزارة على أنها ستواجه بكل حسم أي خروج على بنود القانون ، وأنها ستتمكن وفق هذا القانون من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة على المسجد الجامع دون الزوايا ، وأنها ستواجه أي خطيب يعتلي منبر من منابر الزوايا بكل حسم ، بل إنها ستعمل على نقل المنابر من الزوايا التي لا تقام فيها الجمع إلى المساجد الجامعة ، حيث تقتصر الصلاة في الزوايا على أداء الصلوات الخمس الراتبة من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما عدا صلاة الجمعة ، حيث يتم غلق الزوايا أثناء صلاة الجمعة ، مع تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات الوزارة في ذلك .

كما أكدت وزارة الاوقاف أن تصريح الخطابة الذي تصدره سيكون مشروطًا بالالتزام الكامل بعدم الخطابة في الزوايا ، وعدم الخروج على موضوع الخطبة الموحد ، وإلا يعتبر التصريح لاغيا من تلقاء نفسه ، مع قيام الوزارة بسحبه فورا وإعلان جميع المخالفات على موقعها أولا بأول ، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال جميع المحافظات.

وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ، قد أصدر قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها امس .

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