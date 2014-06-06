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النرويج تعلن بدء المرحلة الثانية من نقل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا

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النرويج تعلن بدء المرحلة الثانية من نقل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا النرويج تعلن بدء المرحلة الثانية من نقل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا

الأسلحة الكيماوية

أعلن وزير خارجية النرويج بورج برانداه مساء اليوم الجمعة عن بدء المرحلة الثانية من نقل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا للتخلص منها مشير إي سفينة الشحن النرويجية “تايكو” تتجه إلى فنلندا قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم التخلص من هذه الأسلحة.

وقال برانداه إن نسبة ٩٢ في المائة تقريبا من مخزون الأسلحة الكيميائية السورية تم نقلها خارج البلاد موضحا أن السفينة الدانماركية آرك فوتورا لا زالت تنتظر خارج السواحل السورية برفقة الفرقاطات العسكرية في المياه الدولية إنتظارا لتوصيل السلطات السورية للمواد الكيميائية المتبقية إلى ميناء اللاذقية.

وأكد أهمية إسراع السورية في تسليم هذه المواد المستخدمة في الأسلحة الكيميائية لتلافي استخدامها ضد المدنيين موضحا أن القوات المتعددة الجنسيات ستظل في البحر الأبيض المتوسط حتى الإنتهاء من هذه العملية وكذلك بدء عملية تحييد هذه المواد الكيميائية التي تشكل خطورة على البيئة والصحة العامة.

يجدر الذكر أن النرويج والدنمارك وفرتا في منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي قوات بحرية على متن فرقاطتين وسفينتي شحن لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ٢١١٨ والمتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية وذلك إستجابة لطلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

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