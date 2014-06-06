وفد العمال بمؤتمر جنيف: مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها

أكد محمد وهب، رئيس وفد العمال بمؤتمر العمل الدولى فى جنيف، أن مصر بأطرافها الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال) ملتزمة بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها.

وأضاف فى كلمته أمام المؤتمر، أن قرار لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، يرجع إلى حرص مصر على توفير الحريات النقابية ودعمها مضيفا أن مصر قد انتهت من إعداد مسوده قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم الذى يوفر الحريات النقابية لأعضاء التنظيم النقابى العمالى. وسوف يتم التقدم بهذا القانون لاقراره فى بداية أعمال مجلس النواب بعد انتخابه خلال أشهر معدودة.

وأوضح أنه التزامًا من مصر بتدعيم الحوار بين أطراف الإنتاج من خلال مشاركتهم فى مناقشة كل القوانين والتشريعات، التى تعالج قضايا العمل والعمال فقد انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال من استكمال مناقشة قانون العمل، والضمان الاجتماعى، والتأمين الصحى الشامل وبعض القوانين المتعلقه بالعمل والعمال, كما تسعى المنظمات النقابيه فى مصر الآن إلى الوحدة من أجل خدمة قضايا العمل والعمال فى مصرنا الجديده.