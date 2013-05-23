اصابة مزارع ونجل شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالارض الزراعية بسوهاج‎

اصيب مزارع بطلق ناري ونجل شقيقه بكدمات متفرقة بالجسم بناحية سعد الله بمركز سوهاج في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بالارض الزراعية .

> تلقي اللواء محسن الجندي مدير امن سوهاج بلاغا من مركز شرطة سوهاج من حسين محمد حسين محمد سن 70 مزارع مصاب بطلق ناري بالقدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم ونجل شقيقه عبد الباسط محمد محمد سن 21 طالب مصاب بكدمات متفرقة بالجسم مقيمان ناحية سعد الله بمركز سوهاج يتهمان عطا الله ابو العلا السيد ونجله السيد عطا الله السيد مقيمان الشيخ مكرم بالتعدي عليهما بالضرب واحداث اصابتهما واطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازة المتهم الثاني نتج عنه اصابة الاول بسبب خلافات الجوار بارضهم الزراعية .

وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه وضبط المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للتصرف.