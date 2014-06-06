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المستشار محمود فوزى: قانون مجلس النواب محصن دستوريا

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المستشار محمود فوزى: قانون مجلس النواب محصن دستوريا المستشار محمود فوزى: قانون مجلس النواب محصن دستوريا

أكد المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة صياغة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، أن قانون مجلس النواب محصن من الطعن عليه وفقًا للدستور الجديد .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "سيادة المواطن"، على فضائية "المحور 2"، مع الإعلامية "دينا عبد الفتاح"، أن تحديد نسبة الـ80% للمقاعد الفردية والـ20% للقائمة لا تتعارض مع الدستور، لأن هناك مادة فى الدستور تنص على أن القانون ينظم انتخابات مجلس النواب وأنه يجوز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما دون تحديد نسبة معينة لكل منهما .

وأشار "فوزى" إلى أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 567 يستهدف رفع مستوى مناقشات المجلس والاستفادة من الخبرات المختلفة، موضحًا أن النسب المحددة للفئات مثل المرأة والأقباط والمصريين فى الخارج عادلة لكل الأطراف وستؤدى المستهدف منها وهو مشاركة كل فئات المجتمع وتمثيلها فى مجلس النواب.

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