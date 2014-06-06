البابا تواضروس يناقش الأحوال الشخصية للأقباط ببرنامج "أسئلة الشعب"

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القطبية الأرثوذكسية، إنه سوف تذاع الحلقة الثانية من برنامج "البابا وأسئلة الشعب" فى تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل على القنوات الفضائية aghapy - ctv - me sat.

وأضاف حليم فى بيان رسمى للكنيسة مساء اليوم، سيتم الإجابة على أسئلة الشعب الخاصة بالأحوال الشخصية التى وردت إلى المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأوضح حليم، أنه حرص من البابا تواضروس الثانى فى التواصل مع الشعب القبطى عموما ومع الشباب خصوصا دعا المركز الإعلامى القبطى الأرثوذكسى جميع الشباب القبطى فى مصر وكل العالم للتواصل مع قداسة البابا عن طريق إرسال الأسئلة على الصفحة الرئيسية للمتحدث الرسمى باسم الكنيسة وعلى موقع المركز www.c-mc.org.

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