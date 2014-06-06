وفد من شباب الأعمال يُشارك فى حفل تنصيب "السيسى" رئيسًا للجمهورية

قال المهندس حسام فريد حسانين، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، إننى تلقيت دعوة لحضور حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيسًا وحلفه لليمين الدستورية، يوم الأحد المقبل، وذلك بحضور 15 عضوا بمجلس إدارة الجمعية ورؤساء ونائبى فروع الجمعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم توجيه الدعوة لجميع أعضاء مجلس الإدارة، ليكون عدد قيادات الجمعية الحاضرين 20.

وأضاف المهندس حسام فريد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم الجمعة، أن المساعدات الخليجية لمصر، والتى تتجه لضخ 20 مليار دولار فى الاقتصاد المصرى، تهدف لمساعدة الرئيس الجديد وتقوية الاقتصاد المصرى، وخاصة فى القطاعات الأكثر احتياجًا والتى تعتبر الركيزة الأساسية فى إعادة بناء الاقتصاد المصرى، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحى، خاصة أن السعودية والإمارات يعكفان على إعداد حزمة مساعدات مالية بقيمة 20 مليار دولار، لتعزيز الاقتصاد المصرى، ودعم حكومة الرئيس الجديد المشير عبد الفتاح السيسى.

وأشار رئيس جمعية شباب الأعمال إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو، ضخت دول الخليج قرابة 12 مليار دولار فقط منتجات بترولية بالإضافة إلى قرابة الـ10 مليارات مساعدات أخرى، وخاصة السعودية التى تسعى إلى إتمام الاستقرار بمصر، مما يعود على الوطن العربى بالكامل بالاستقرار، وأدعو المصريين للالتفاف حول قيادتهم الجديدة، إرساءً للأمن ونشدًا للاستقرار والرخاء الاقتصادى.

وستقوم الجمعية بتنظيم منتدى اقتصادى "مصرى - عربى" خلال شهر أكتوبر المقبل، لدعم التعاون بين القطاعات الخاصة فى شتى المجالات فى هذه الدول، وتعظيم الاستفادة، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع فى الوطن العربى، لتعزيز اقتصاد قوى، يسمح بوجود تكامل واستقرار بالوطن العربى.

جدير بالذكر أن المشير "السيسى" التقى وفدًا يضم عددًا من أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يوم السبت الموافق 10 مايو الماضى، حيث شارك فى اللقاء المهندس أحمد حسين صبور، والمهندس عمر صبور، والمهندس أشرف الجزايرلى، والمهندس خالد خليل، وحلمى أبو العيش، والمهندس خالد فاروق، وأحمد مشهور، ومحمد طيرة، وشريفة إبراهيم مصطفى، ومنير الجزايرلى، وغادة درويش، ومنى هاشم القللى، ومى البطران، ومحمد محى، وتحدث وفد شباب الأعمال عن الحلول المقترحة لعلاج عدد من الأزمات، كما استمع المشير إلى ملاحظات وفد الجمعية.