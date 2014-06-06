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الحرس الوطني: انفصاليون يهاجمون القوات الأوكرانية وسقوط قتلى

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قال الحرس الوطني في أوكرانيا إن انفصاليين موالين لروسيا هاجموا قوات الأوكرانية بقذائف المورتر، الجمعة، في مدينة سلافيانسك بشرق البلاد المضطرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية.

وأضاف الحرس الوطني أن الانفصاليين الذين يعملون من فناء كنيسة قريبة أطلقوا القذائف على نقطة تفتيش للقوات الحكومية في سلافيانسك التي يسيطر عليها الانفصاليون منذ بداية إبريل.

وذكر في بيان على موقعه الإلكتروني «سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية نتيجة لقذائف المورتر»، دون أن يحدد أعداد القتلى أو الجرحى.

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