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فصل التيار الكهربائي 5 ساعات غدا عن مرسى مطروح لإجراء الصيانة بمحطات التوليد

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فصل التيار الكهربائي 5 ساعات غدا عن مرسى مطروح لإجراء الصيانة بمحطات التوليد فصل التيار الكهربائي 5 ساعات غدا عن مرسى مطروح لإجراء الصيانة بمحطات التوليد

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، من خلال إذاعة مطروح المحلية عن فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة مرسى مطروح لمدة 5 ساعات متصلة من الساعة 6 صباحا إلى الساعة  11من صباح  غد الجمعة وذلك لإجراء الصيانة الدورية بعدد من محطات الكهرباء وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أيه خسائر لهم بسبب انقطاع التيار.

ومن جانبة أكد المهندس خميس الدسوقي رئيس قطاع كهرباء مطروح والساحل الشمالي ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من أجل القيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطات محولات الألبان وفوكه والنجيلة استعدادا للموسم الصيفي.

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