مقتل وإصابة أكثر من 25 شخصا بسقوط عدة قذائف هاون شمال بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الجمعة، بأن أكثر من 25 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح جراء سقوط عدة قذائف هاون على منطقة سبع البور شمالي العاصمة بغداد .

وقال المصدر، إن 12 قذيفة هاون اطلقها مجهولون سقطت مساء اليوم الجمعة على أماكن متفرقة بمنطقة سبع البور شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعي .

وشهدت العاصمة بغداد اليوم مقتل 9 إرهابيين وتدمير ثلاثة أوكار تابعة لهم وسيارة كانوا يستقلونها، فيما تم اعتقال عدد آخر من المطلوبين بتهمة الارهاب، وتفكيك عبوتين ناسفتين في عمليات امنية بمناطق متفرقة من بغداد ، فيما قتل محام إثر انفجارعبوة لاصقة وضعت بسيارته، غربي بغداد، كما قتل وأصيب سبعة أشخاص بسقوط ثلاثة قذائف هاون على ساحة لكرة القدم شمالي العاصمة.