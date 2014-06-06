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بالصور.. ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص وبحوزته أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر بسوهاج‎

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بالصور.. ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص وبحوزته أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر بسوهاج‎ بالصور.. ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص وبحوزته أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر بسوهاج‎

صور المضبوطات

تمكنت مباحث بسوهاج من ضبط صاحب مصنع تعبئة أعشاب طبية يدير مصنع بدون ترخيص وبحيازة أدوية ومنشطات جنسية ومستحضرات طبية مغشوشة ومجهولة المصدر.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارًا بورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو “فوزى نور عبد الواحد عمار – 43 سنة – صاحب مصنع تعبئة أعشاب طبية” كائن بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم الكوثر ويقيم دائرة مركز أخميم بإدارة مصنع بدون ترخيص لتعبئة الأعشاب الطبية والأدوية وحيازة أدوية مجهولة المصدر ومنشطات جنسية ومستحضرات طبية مغشوشة وأنة يقوم بترويج تلك الأدوية والمنشطات بدائرة المحافظة بعد تعبئتها مرة آخري ووضع تواريخ صلاحية جديدة عليها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة مباحث التموين وإدارة البحث الجنائي استهدفت المصنع المشار إليه حيث تم ضبط المذكور وبحيازته “1186 كيس مزدوج فى عبوة بودرة منتهى الصلاحية، 1480 كبسولة من صنف growth power منتهى الصلاحية، 255 علبة صوفيا كريم منتهى الصلاحية، 285 عبوة الجانت كريم، 57 زجاجة زيت شعر شاور طويل منتهى الصلاحية، 392 أولجا سوفت كريم منتهى الصلاحية، 168 healthy غسول لليد منتهى الصلاحية، 18 شاور جل منتهى الصلاحية، 109 rorto fino mask منتهى الصلاحية، 115 صنف إكس مان سبراى منشط جنسى منتهى الصلاحية، 4100 قرص sinu pret tel منتهى الصلاحية، 1152 عبوة الحبة الحلوة Anise منتهى الصلاحية، 120 عبوة من صنف عمار شاى ناعم ammar منتهى الصلاحية، 2 كرتونه زنة “100″ كجم بها عشب يانسون معدة للتعبئة ووجد بداخله فضلات فئران”، وذلك بإجمالى عدد “9437″ عبوة أدوية ومستحضرات تجميل وعدد “100″ كجم عشب الينسون.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 339 جنح قسم الكوثر وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.
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