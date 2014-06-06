مباشر - الهلال 1-0 فيتا كلوب .. استئناف المباراة بعد العاصفة

استأنفت المباراة بعدما توقفت لمدة 30 دقيقة بسبب العاصفة لارملية التي ضربت ملعب اللقاء وتسبب في إصابات للجماهير.

توقفت المباراة في الدقيقة 67 من الشوط الثاني بسبب عاصفة رملية ضرب الملعب وأثارت الأتربة.

انطلق الشوط الثاني من مباراة الهلال وفيتا كلوب الكونغولي والنتيجة مازالت 1-0 لأبناء السودان.

تقدم البرازيلي سيرجيو للهلال السوداني في الدقيقة 19 من عم الشوط الأول لتصبح النتيجة 1-0.

انطلقت مباراة الهلال السوداني وفيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الثانية بجانب الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.

ويمتلك الفرق الربعة ثلاث نقاط بعد جولتين من بداية المجموعة ويواجه الزمالك نظيره مازيمبي يوم الأحد في الكونغو.

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