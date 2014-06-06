إصابات بين الجماهير السودانية بعد سقوط لوحات إعلانية نتيجة العاصفة

تسببت عاصفة رملية قوية في إيقاف لقاء الهلال السوداني وضيفة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسقطت لوحة إعلانية نتيجة العاصفة على مدرجات ملعب الخرطوم مماتسبب في غصابة العشرات من الجماهير.

وأظهرت الكاميرات التليفزيونية إنقطاع التيار الكهربائي عن الاستاد ودخول العديد من عربات الاسعاف لنقل المصابين.

وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة 19 من الشوط الأول عن طريق البرازيلي سيرجيو.

وأوقف حكم اللقاء المباراة بعد عاصفة ترابية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بعد انعدام الرؤية تماما داخل الملعب.

وفي حالة استمرار العاصفة لأكثر من 45 دقيقة فسيقرر حكم اللقاء إلغاء المباراة، أما في حالة تحسن حالة الجو فسيتم استكمال اللقاء بعدد الدقائق المتبقية.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الثانية بجانب الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.

ويمتلك الفرق الربعة ثلاث نقاط بعد جولتين من بداية المجموعة ويواجه الزمالك نظيره مازيمبي يوم الأحد في الكونغو.