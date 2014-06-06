ميلانى جريفيث تطلب الطلاق من أنطونيو بانديراس بعد 18 عام من الزواج

قدمت الممثلة ميلاني غريفيث طلبا للطلاق من الممثل والمخرج انطونيو بانديراس بعد 18 عام من الزواج، حسبما ذكر موقع “تي ام زي” للأخبار عن حياة المشاهير في هوليوود.

وأفادت التقارير أن غريفيث تعتزم مطالبة بانديراس بالتعويضات والنفقة.

ومن الجدير بالذكر أن لدى غريفيث (56 عاما) وبانديراس (53 عاما) ابنة تدعى ستيلا وتبلغ من العمر 17 عاما.

وقد ظهرت الشائعات حول توتر العلاقة بين الزوجين في هوليوود في عام 2013 بسبب غيرة الممثلة.

ولاحظ الصحفيون أن غريفيث وبانديراس كانا مؤخرا يحتفلان بالمناسبات العائلية بشكل منفصل.