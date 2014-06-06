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مصر تستورد 15 مليون موبايل سنويا بـ10 مليارات جنيه

  • مصر
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كشف أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن «إجمالى ما يتم استيراده سنويا من أجهزة التليفون المحمول، في ، يصل لنحو 15 مليون موبايل».

وقدر «الجندى»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، قيمة واردات مصر من أجهزة الهواتف المحمولة بنحو 10 مليارات جنيه، وقال إن هناك زيادة ملحوظة في تدفق أجهزة الموبايل إلى مصر، رغم أن خطوط المحمول الجديدة التي تدخل السوق سنويا نحو مليون خط فقط.

وأضاف: «الزيادة في استيراد أجهزة (الموبايل) تعكس اهتمام المواطن المصرى بشراء الأجهزة الحديثة سنويا، والتوسع في استخدام التطبيقات الحديثة لأجهزة المحمول، التي أصبحت منتشرة بين جميع شرائح المجتمع».

وحول إمكانية تقليص الواردات خاصة من السلع الاستفزازية، قال «الجندى»: «يمكن الاستغناء عن نحو 25% من الواردات من هذه السلع، التي تتضمن العديد من السلع الغذائية والرفاهية، ومنها طعام القطط وأنواع فاخرة من البسكويت لها بديل محلى، والتوسع في الاستيراد منها يمثل عبئا إضافيا على العملة الأجنبية».

وتابع «الجندى»: «إجمالى واردات مصر من السلع الاستفزازية يصل لنحو 5 مليارات دولار شهريا، ويمكن توفير نحو مليار دولار منها على الأقل، ولابد من زيادة الجمارك على مثل هذه الأصناف الرفاهية، ووضع عراقيل في عمليات الاستيراد للحد منها، وتشجيع المنتج المحلى».

وأوضح: «هناك الكثير من السلع الغذائية المستوردة في محال السوبر ماركت التي لها مثيل محلى، وهو ما يجب تشجيع المواطن على استهلاكه، على أن يتم توجيه المستورد لقطاع الفنادق وغيرها من القطاعات التي ربما تحتاج أصنافا محددة من هذه المنتجات يرغب فيها السائح على أن يتحمل المواطن سعر ما يريده من سلع مستوردة».

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