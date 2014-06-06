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إصابة مجند في هجوم على مقر أمني شمال سيناء

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أصيب مجند تابع للقوات المسلحة مساء الجمعة، في هجوم مسلح على مبنى أمني بمنطقة أبوطويلة بمدخل مدينة الشيخ زويد الشرقي، شرق مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بحسب مصادر أمنية وطبية مسؤولة.

وقالت المصادر إن «المجند يدعى أشرف عبدالخالق عبدالهادي، 22 سنة، وأصيب بطلق ناري في ذراعه اليمنى، إثر هجوم مجموعة مسلحين على المبنى، الواقع على الطريق الدولي (العريش ـ رفح)، ولاذوا بالفرار عقب اشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن».

وأضافت:«نقل المجند المصاب إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج، وإخطار الجهات المعنية، وتمشيط المنطقة بحثًا عن الجناة».

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