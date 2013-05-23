بالصور والفيديو : وفد من مؤسسة “هانزيدل” الالمانية يزورمحافظة الوادى الجديد‎

استقبل اللواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد بمكتبه وفد من مؤسسة هانزيدل الالمانية الذى يزورمحافظة الوادى الجديد للتعرف على مبادرة مركز النيل للاعلام بالوادى الجديد على فعاليات ورش العمل الذى ينظمها حول تحديات مشكلات بحيرات الصرف الصحي الوادى الجديد بالتعاون مع مؤسسه هانس زيدل الالمانيه .

> ومن جابنة أكد منصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة انه تم عقد الإجتماعى التحضيري لبرنامج مواجه مشكلات بحيرات الصرف الصحي بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسه هانس زيدل الالمانيه خلال الاسبوع الماضى.

وأضاف ان هذا البرنامج يستمر لمده شهرين ويتم من خلاله اقامه ورش عمل وحملات توعيه فى الشوارع والميادين العامة وعرض صور وفيديوهات لتوعيه المواطنين ومقاطعه منتجات الصرف الصحي .

وأوضح ان الاجتماع للبرنامج حضره العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية والقوى السياسية وممثلى الأحزاب وجمعيات حقوقيه وجمعيات أهليه لإطلاق اكبر حمله تشهدها المحافظة فى قضيه كبرى تمس صحة المواطنين بعد ارتفاع حالات الأمراض المستعصية. كما دعا المشاركون فى الاجتماع لضرورة المشاركة الشعبية من المواطنين لمواجه البؤر المتمركزة فى البحيرات للقضاء على هذه المشكله والحفاظ على صحه المواطنين.

> واكدت ماجدة كمال نائب الممثل المقيم لموسسة هانس زيدل الالمانيه ان الموسسة تتبنى عدد من المبادرات الشعبية فى محافظات مصر لايجاد الحلول لها وقدمت الشكر للواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد على تفاعله مع قضايا الوادى الجديد ووضع الحلول لكل المشكلات التى تواجه المواطن فى قلرى ومراكز ومدن الوادى الجديد.

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