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توقف لقاء الهلال وفيتا كلوب بسبب عاصفة رملية

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توقف لقاء الهلال وفيتا كلوب بسبب عاصفة رملية توقف لقاء الهلال وفيتا كلوب بسبب عاصفة رملية

تسببت عاصفة رملية قوية في إيقاف لقاء الهلال السوداني وضيفة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة 19 من الشوط الأول عن طريق البرازيلي سيرجيو.

وأوقف حكم اللقاء المباراة بعد عاصفة ترابية في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، بعد انعدام الرؤية تماما داخل الملعب.

وفي حالة استمرار العاصفة لأكثر من 45 دقيقة فسيقرر حكم اللقاء إلغاء المباراة، أما في حالة تحسن حالة الجو فسيتم استكمال اللقاء بعدد الدقائق المتبقية.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الثانية بجانب الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.

ويمتلك الفرق الربعة ثلاث نقاط بعد جولتين من بداية المجموعة ويواجه الزمالك نظيره مازيمبي يوم الأحد في الكونغو.

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