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توقفت - الهلال 1-0 فيتا كلوب .. توقف المباراة بسبب عاصفة رملية

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توقفت - الهلال 1-0 فيتا كلوب .. توقف المباراة بسبب عاصفة رملية توقفت - الهلال 1-0 فيتا كلوب .. توقف المباراة بسبب عاصفة رملية

توقفت المباراة في الدقيقة 67 من الشوط الثاني بسبب عاصفة رملية ضرب الملعب وأثارت الأتربة.

انطلق الشوط الثاني من مباراة الهلال وفيتا كلوب الكونغولي والنتيجة مازالت 1-0 لأبناء السودان.

تقدم البرازيلي سيرجيو للهلال السوداني في الدقيقة 19 من عم الشوط الأول لتصبح النتيجة 1-0.

انطلقت مباراة الهلال السوداني وفيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتنافس الفريقان في المجموعة الثانية بجانب الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي.

ويمتلك الفرق الربعة ثلاث نقاط بعد جولتين من بداية المجموعة ويواجه الزمالك نظيره مازيمبي يوم الأحد في الكونغو.

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