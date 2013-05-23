إصابة 12 شخصا إثر إنقلاب سيارة بطريق الكافوري بالإسكندرية

أدي انقلاب سيارة أجرة بالإسكندرية اليوم إلى إصابة 12 شخصا، بطريق الكافوري بالإسكندرية،كان قسم شرطة ثان العامرية قد تلقى بلاغاً بوقوع حادث تصادم ومصابين بطريق الكافوري ، بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص ” بدون لوحات معدنية ” قيادة المدعو محمد خميس السيد 28 عاما سائق ، مقيم في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالطريق المشار إليه، إختلت عجلة القياده بيده مما أدى لانحراف السيارة وإنقلابها .

> أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، وعدد ” 11 ” من مستقليها جميعهم عمال بشركة لصناعة الملابس الجاهزة ببرج العرب ، مقيمين في كفر الدوار بمحافظة البحيرة بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ، وتم نقلهم لمستشفى العامريه العام للعلاج .

وقد تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق .