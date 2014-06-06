3696 طالب وطالبة يبدأون امتحانات الثانوية العامة على النظام القديم بسوهاج غدًا

يتوجة غدًا 3696 طالب وطالبة لتأدية امتحان مادة اللغة العربية فى نظام الثانوية العامة القديم، على أن يبدأ بعد غد 15983 طالب وطالبة على النظام الحديث أول أيام الامتحانات.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قد أنهت كافة استعداداتها لبدء امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم “نظام العامين” والحديث “نظام العام الواحد”، حيث تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وتوفير المياة المثلجة والمراوح لتفادى الارتفاع الشديد للحرارة التى تشهدة المحافظة خلال تلك الأيام.

وروعى فى اختيار رؤساء اللجان الكفاءة والخبرة والتميز فى أداء الامتحانات وأن لجان الامتحانات تشهد تأمين كامل من قبل قوات الأمن بمديرية أمن سوهاج بالتعاون مع إدارة الأمن بالمديرية، صرحت بذلك “نادية موسى” وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وقالت إنه تم توزيع الطلاب على 54 لجنة امتحانية منهم لجنة للمكفوفين بـ 11 إدارة تعليمية بمراكز ومدن محافظة سوهاج.

وأضافت موسى أن جميع مراحل العملية الامتحانية ابتداءً من خروج أوراق الأسئلة من مركز التوزيع بمدرسة النهضة للغات بمدينة سوهاج، وحتى عودتها ثم إرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة بمحافظة أسيوط، وجميع تلك المراحل تتم من خلال تأمين كامل وحراسة مشددة من قوات مديرية أمن سوهاج.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت هذا العام بتوفير أجهزة “عصى الكترونية” سوف يتم توزيعها على اللجان الامتحانية للكشف عن أجهزة المحمول والأجسام المعدنية داخل اللجان.

ومن ناحية أخرى أكدت وكيلة الوزارة على توفير استراحات مناسبة لرؤساء اللجان والملاحظين خلال فترة الامتحانات، وروعى توفير مصدر للمياه المثلجة والتهوية بكل استراحة.

الجدير بالذكر أن طائرة حربية منذ عدة أيام قامت بنقل أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية العامة بمختلف شعبها لمحافظة سوهاج وتم نقلها لمركز توزيع الأسئلة بمدرسة النهضة للغات بسوهاج فى ظل تشديدات أمنية بالتنسيق بين قوات الجيش والشرطة هذا وتستمر الامتحانات حتى الأول من شهريوليو القادم.