ملك البحرين يصل شرم الشيخ في أول زيارة له منذ ثورة يناير

وصل الملك حمد بن عيسي ال خليفة مطار شرم الشيخ الدولي في الزيارة الأولى له منذ ثورة ٢٥ يناير. وقد استقبله اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود الحفناوي مدير أمن جنوب سيناء.

وأعرب ملك البحرين عن سعادته لوجوده بمصر وخاصة شرم الشيخ التي يعشقها وهنئ الملك الشعب المصري، كما هنأ الشعب المصري برئيسه الجديد، متمنيًا لمصر وأهلها كل الخير والرخاء.

وقد استقبله المحافظ، ونقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيًا له إقامة سعيدة في بلد الثاني مصر.

وقالت مصادر أن ملك البحرين سوف يحضر حفل تنصيب السيسي بالقاهرة ويعود لاستكمال إقامته بشرم الشيخ في أحد المنتجعات الكبرى.

وكان ملك البحرين دائم الزيارة لشرم الشيخ قبل ثورة ٢٥ يناير، حيث يوجد شارع كبير باسمه بشرم الشيخ بمنطقة خليج نعمة.