مصادر: إنهاء أزمة تعليق عضوية بمصر بالاتحاد الأفريقي.. وتسيلم “السيسي” دعوة لحضور “القمة”

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس غينيا الاستوائية، أوبيانج إنجيما، سيسلم الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، دعوة لحضور القمة الأفريقة المقبلة التي ترأسها بلاده.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة بداية لعودة مصر إلى منظمة الاتحاد الأفريقي، وذلك تتويجًا للجهود التي قادها رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب أثناء زيارتها للدولة الأفريقة، وكان حصل وقتها على وعد من الرئيس الغيني بعودة مصر للمنظمة.

ومن المنتظر أن تنتهي أزمة تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي خلال أيام.

وكان استقبل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الجمعة وفد من الرئاسة الغينية قادما عبر أديس أبابا، للإعداد لزيارة “أوبيانج إنجيما” رئيس غينيا الاستوائية للمشاركة في احتفال تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية مساء الأحد المقبل .

ذكرت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة إن الوفد ضم 19 فردًا برئاسة أرماندو دوجان، أحد مسؤولي الرئاسة الغينية .