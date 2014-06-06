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جهود أمنية لضبط 3 مسلحين قاموا بالسطو المسلح علي سيارة مهندس بالقليوبية

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جهود أمنية لضبط 3 مسلحين قاموا بالسطو المسلح علي سيارة مهندس بالقليوبية جهود أمنية لضبط 3 مسلحين قاموا بالسطو المسلح علي سيارة مهندس بالقليوبية

صورة أرشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية، قاموا بالسطو المسلح علي سيارة مهندس مدنى بمدينة قها أثناء عودته لمنزله من محافظة البحيرة إلى القاهرة وقاموا بطلب فدية مالية كبيرة،وتم إخطار اللواء محمود يسري مدير الأمن بالواقعة.

وبالفحص تبين قيام 3 مسلحين يستقلون دراجة بخارية يعترضون طريق المهندس أحمد محمد رزق شيحه ويطلقون الرصاص عليه وعلى أسرته ويستولون علي السيارة ماركة شيفروليه أفيو موديل 2014 فيرانى اللون وبعض الاوراق ومتعلقاته الشخصيه وفروا هاربين داخل مدينة قها.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1607 جنح قسم قها ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة ، وقام رجال المباحث بإجراء معاينة تصويرية لموقع الحادث للتعرف على تفاصيل الواقعه لسرعة الوصول الجناه وتقديمهم للمحاكمة.

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