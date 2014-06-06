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مهاجم تليفونات بني سويف ينفي التوقيع للزمالك

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مهاجم تليفونات بني سويف ينفي التوقيع للزمالك مهاجم تليفونات بني سويف ينفي التوقيع للزمالك

نفى مهاجم تليفونات بني سويف وائل فراج الأنباء التى ترددت عن توقيعه لنادي الزمالك للانتقال لصفوفه الموسم المقبل.

وقال فراج لـFilGoal.com إن هناك بالفعل مفاوضات لضمه من قبل عدد من الأندية على رأسها الزمالك ولكنه يركز في بقاء التليفونات في الدوري أولا.

وسجل فراج ستة أهداف للتليفونات ها الموسم ليحتل صدارة هدافي الفريق قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

ويواجه التليفونات مباراة مصيرية للبقاء في الدوري أمام المصرى البورسعيدى باستاد عجرود بالسويس فى الرابع عشر من مايو الجارى.

وألمح فراج على موافقة مسؤولى التليفونات على رحيله نهاية الموسم عن صفوف الفريق للاستفادة من المقابل المادى من وراء الصفقة.

وأشاد مهاجم التليفونات بجهود مديره الفنى إيهاب جلال وبزملائه بالفريق خلال الفترة الماضية مؤكدا فى الوقت ذاته سعيه وزملائه على تحقيق أمل جماهير التليفونات لبقاء الفريق بمنافسات الدورى الممتاز.

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