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معاناة الأهلي مستمرة .. تأكد غياب ربيعة عن مواجهة سيوي سبور

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معاناة الأهلي مستمرة .. تأكد غياب ربيعة عن مواجهة سيوي سبور معاناة الأهلي مستمرة .. تأكد غياب ربيعة عن مواجهة سيوي سبور

تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الأهلي عن مواجهة الفريق أمام سيوي سبور الإيفواري في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وعاد ربيعة من معسكر عقب مواجهة تشيلي الودية بإصابة في الحوض وحصل على راحة لعدة أيام.

وأجرى الجهاز الطبي اختبار لربيعة في مران الفريق مساء الجمعة ولكنه فشل فيه ليتأكد غيابه عن مواجهة سيوي يوم الأحد.

ويحل الأهلي ضيفا على سيوي سبور يوم الأحد في الجولة الثالثة لدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويغيب عن الأهلي عبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو ووليد سليمان وأحمد رؤوف وسيد معوض بالإضافة إلى وائل جمعة ورامي ربيعة.

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فيديو اليوم السابع

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