رئيس الإسماعيلي: أنا مش بنك .. والشتيمة ' كرهت الناس في النادي '

أكد محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى إنه ليس بنك متحرك مطلوب منه أن يوفر ملايين الجنيهات لصرف المستحقات للأفراد ومختلف الجهات.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "أفعل أكثر من طاقتى فى توفير الحقوق والضروريات داخل النادي فى ظل عدم توافر موارد ماليه كافية".

وأضاف "هل يعقل أن أوفر ملايين الجنيهات للاعب واحد هل هناك من يستطيع ذلك؟ أظن إنه صعب فانا لست بنكا للأموال للتعاقدات القديمه والجديده والمرتبات وغيرها".

وتساءل فهل بعد ما أقوم به يكون نصيبي السب من أولاد صغار فى عمر أولادي لأنهم يعتقدون أنهم يحبون النادي أكثر مني.

وأشار إلى ان السباب والشتيمه للبعض من اللاعبين أدت إلى رغبة الكثير منهم في الرحيل من النادي رغم حبهم للإسماعيلي ومن هؤلاء صالح موسى.

وطالب رئيس الإسماعيلي من الكل مساندة اللاعبين وكل من يقدم شئ للنادى خاصة فى ظل الأزمات الماليه الطاحنه التى يعيشها النادي.