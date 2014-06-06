وزير الصحة: حالتا أسوان لن تؤثر على إعلان مصر خالية من الملاريا

قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، إن مرض الملاريا مرض قديم وأن الوزارة ترصد سنوياً من 200 إلى 250 حالة ملاريا قادمة من الحدود ناحية جنوب البلاد، مشدداً على أنه لا يوجد مصرى مصاب بهذا المرض باستثناء الحالتين المصابتين فى محافظة أسوان، والتى تم اتخاذ كافة التدابير الطبية تجاههما مشيراً إلى أن اكتشاف حالتين مصابتين بالملاريا فقط فى مصر لن يؤثر على إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن مصر بلد خالية من الملاريا.

وأضاف "العدوى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن الملاريا مرض ينتقل عن طريق الحشرات التى تتكاثر فى مياه المصارف الراكدة.