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الخارجية الإيطالية تهنيء السيسى وتؤكد أن القاهرة وروما شريكان استراتيجيان

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الخارجية الإيطالية تهنيء السيسى وتؤكد أن القاهرة وروما شريكان استراتيجيان الخارجية الإيطالية تهنيء السيسى وتؤكد أن القاهرة وروما شريكان استراتيجيان

أكدت وزيرة الخارجية الايطالية فيديريكا موجيريني أن إيطاليا تعتبر شريكا إستراتيجيا لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة وعلى استعداد لإعادة إحياء علاقة الصداقة العميقة التي كانت دائما تربط البلدين (إيطاليا ومصر).

وأعربت موجيريني ـ فى رسالة تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح اليوم الجمعة ـ عن ” الامل بأن يسجل انتهاء العملية الانتخابية (الرئاسية) في مصر تجاوز مرحلة انتقالية طويلة وحساسة وإطلاق مرحلة جديدة من النمو السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاستقرار والأمن ، وفق منطق يضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية ، كما اعترف بذلك الدستور الجديد في مصر”.

أ ش أ

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