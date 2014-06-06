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مؤسس “كمل جميلك”: نجوم مصر يحيون حفل مليونية تنصيب السيسي في التحرير

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مؤسس “كمل جميلك”: نجوم مصر يحيون حفل مليونية تنصيب السيسي في التحرير مؤسس “كمل جميلك”: نجوم مصر يحيون حفل مليونية تنصيب السيسي في التحرير

قال المستشار رفاعى نصرالله، منسق حركة “كمل جميلك”، إن أعضاء الحركة أقاموا اليوم المسرح الخاص باحتفالية الغد الخاصة بتنصيب الرئيس السيسى رئيسا للبلاد بميدان التحرير تمهيداً لبدء فعاليتها غدا”.

وأضاف “نصرالله” أن الاحتقالية ستبدأ غداً فى تمام الساعة السادسة مساءً ،وذلك بمشاركة الوفود عربية التى ستحضر حفل التنصيب بعد غد الأحد.

وذكر منسق حركة “كمل جميلك” أن كل من النجوم :”إيهاب توفيق وهشام عباس وحمدى الجنايني و عبدالباسط حمودة وسامح يسرى وسمير الإسكندارني وطارق الشيخ وجواهر وشريف حمدى وعزة بلبع وغادة رجب”.

وكشف المستشار رفاعى نصرالله، عن مفاجأة الحفل وهى حضور النجم الإماراتى الكبير حسين الجسمى ،وذلك بتنسيق الحركة مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.

وصرح نصرالله لـ”ona” أن الحركة قدمت اقتراح للجهات المعنية بمنح الجنسية المصرية للنجم الإماراتى حسين الجسمى.

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أونا

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