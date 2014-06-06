الداخلية: نعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مراسم تنصيب السيسي بعد غد

أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية المعنية تباشر ـ منذ عدة أيام ـ تنفيذ خطة تأمين حلف الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية المقرر اجراؤه صباح بعد غد الأحد ، لافتا الى أن قطاع أمن القاهرة والأمن العام والحماية المدنية فى حالة استنفار قصوى بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوى.

وأكد إبراهيم ـ فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة ـ أنه سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التى تشمل أداء اليمين الدستورية صباح بعد غد الأحد وحفل التنصيب واحتفالات المواطنين مساء نفس اليوم ، مشددا على أن وزارة الداخلية والقوات المسلحة ستفرضان قبضة فولاذية لضمان خروج هذا الحدث الوطنى الفارق بشكل حضارى يزهو به جميع المصريين.

وأضاف أن المحكمة الدستورية بكافة أعماقها ومحيطها مؤمنة تماما بالاضافة الى خطوط السير التى ستكون تحت السيطرة الأمنية الكاملة بالاضافة الى خطوط السير والمسطح المائى لنهر النيل المواجه للمحكمة الدستورية وخط سير الموكب الرئاسى ، مشددا على ان الاجهزة الامنية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أى طارىء ومواجهة كافة الاحتمالات.

من جهته ، قال اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام أن القوات المسلحة والشرطة وضعتا خطة أمنية مشددة لتأمين مراسم آداء اليمين الدستورية وكافة الفعاليات الشعبية والرسمية التى يشهدها يوم الاحد ، مشيرا الى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أمس اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية المعنية لوضع اللمسات النهائية على استعدادات تأمين تسليم السلطة الي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى وحلف اليمين الدستورية.

وأكد اللواء شفيق أن اللواء محمد ابراهيم يتابع مجريات عملية التأمين لحظة بلحظة ، مشيرا الي انه استعرض خلال اجتماعه بقيادات الوزارة عناصر الخطة الأمنية لتأمين إجراءات تسليم السلطة وحلف اليمين ، منوها بأنه جرى اتخاذ كافة تدابير تأمين مبنى المحكمة الدستورية وأعماقها والطرق المؤدية اليها مع اجراء تحويلات مرورية بديلا عن طريق كورنيش النيل الذى سيتم غلقه.

وشدد شفيق على ضرورة تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية حتى تخرج الاحتفالات بشكل يليق بمظهر مصر الحضارى .

> من جانبه ، قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام أن خطة التأمين سيبدأ تنفيذها غدا السبت وبحلول صباح الاحد ستقوم الاجهزة الامنية بغلق طريق كورنيش النيل منذ الثامنة والنصف صباحا وسيتم اجراء تحويلات مرورية بحيث يتم تغيير خطوط السير الى طريقى مصر ـ أسيوط الزراعى والأوتوستراد ، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ، أى حتى انتهاء مراسم آداء عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية.

وشدد عبد الفتاح على أن طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدون الامتحانات فى نفس اليوم فى تلك المنطقة عليهم الخروج الى لجان الامتحانات قبل الثامنة والنصف صباحا ، أى قبل غلق طريق كورنيش النيل.

وأوضح أن محاور خطة التأمين تشمل اجراء عملية تعقيم دقيقة تشمل مبنى المحكمة الدستورية من الداخل والخارج والمناطق المجاورة لها ، كما سيجرى نشر خدمات أمنية نظامية وسرية فى محيط المحكمة والمبانى المجاورة لها وبأعماق تصل الى 2 كيلو متر ، وسيتم نشر ضباط وأفراد البحث الجنائى فى محيط قصر الاتحادية وتنفيذ حملات مداهمات واسعة النطاق على كافة الشقق المفروشة فى المناطق المجاورة لمبنى المحكمة.

وتابع مساعد الوزير للاعلام والعلاقات أن الخدمات وقوات الشرطة المشاركة فى التأمين ستكون مسلحة ومجهزة بشكل كامل للتعامل مع أى طارىء ، وأشار الي أن شرطة المسطحات المائية ستشارك فى التأمين من خلال تمشيط المسطح المائى أمام المحكمة الدستورية والشواطىء ، وسيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية أمن الجيزة فرض رقابة صارمة على الجانب الآخر من نهر النيل وكافة الجزر النيلية.

أ ش أ