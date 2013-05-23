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مقتل وإصابة 51 في هجومين إرهابيين على الجيش بالنيجر

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مقتل وإصابة 51 في هجومين إرهابيين على الجيش بالنيجر مقتل وإصابة 51 في هجومين إرهابيين على الجيش بالنيجر

شهدت مدينتا اغاديز وارليتا النيجريتان صباح اليوم 23 مايو معارك عنيفة بين الجيش الحكومي والمسلحين حيث نفذ المتطرفون عمليتين ارهابيتين خلفتا قتلى وجرحى.

وافادت مصادر في وزارة الدفاع النيجرية ان مجهولين هاجموا ثكنة عسكرية في مدينة اغاديز باستخدام سيارة مفخخة ولقي 20 شخصا مصرعهم واصيب 16 آخرون بجروح مختلفة.

وفي ارليتا اصبح هدفا للمهاجمين موقع لاستخراج اليورانيوم تابع لمجموعة “اريفا” النووية الفرنسية. وقد اسفر انفجار سيارة مفخخة ايضا عن مقتل شخص واصابة 14 اخرين بجروح.

ويذكر ان شركة “اريفا” تستخرج اليورانيوم في النيجر منذ اكثر من 50 سنة وتزود به اكثرية المحطات الكهرذرية الفرنسية.

وقد اعلنت مسؤوليتها عن العمليتين الارهابيتين مجموعة حركة “التوحيد والجهاد في غرب افريقيا” الاسلامية المتطرفة. واعلن ناطق باسم الحركة للصحفيين انهم نظموا الهجومين احتجاجا على تعاون النيجر مع فرنسا في “الحرب على الشريعة”، قاصدين بذلك تعاون القوات الفرنسية والنيجرية في مكافحة المسلحين الاسلاميين المتطرفين في مالي.

 

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