بالصور.. 21 زعيمًا سنراهم وسط مشجعي مونديال البرازيل 2014

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن مكتب الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وزّع لائحة بأسماء الملوك ورؤساء الدول والحكومات ورجال السياسة الذين سيحضرون مباريات في نهائيات كأس العالم 2014، وهؤلاء أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون مباريات المونديال لمؤازة فرق بلادهم:

المستشار الألمانية انجيلا ميركل: مباراة ألمانيا - البرتغال في سالفادور في 16 يونيو

ملك بلجيكا فيليب والملكة ماتيلدا ورئيس الوزراء إيليو دي روبو: مباراة بلجيكا- روسيا في ريو دي جانيرو في 22 يونيو.

رئيسة تشيلي ميشال باشليه: المباراة الافتتاحية في ساو باولو في 12 يونيو، ومباراة تشيلي- أستراليا في كويابا في 13 يونيو.

رئيس الوزراء الكرواتي زوران ميلانوفيتش: المباراة الافتتاحية بين البرازيل وكرواتيا ومباراة كرواتيا- الكاميرون في مانوس في 18 يونيو.

الرئيس الإكوادوري رافايل كوريا: المباراة الافتتاحية.

نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن: مباراة الولايات المتحدة - غانا في ناتال في 16 يونيو.

الرئيس الغاني جون ماهاما: المباراة الافتتاحية.

رئيس هندوراس خوان اورلاندو هيرنانديز: مباراة هندوراس - فرنسا في بورتو اليغري في 16 يونيو.

ملك هولندا فيليم-الكسندر: مباراة هولندا - استراليا في بورتو اليجري في 18 يونيو.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: المباراة النهائية في ريو دي جانيرو في 13 يوليو.

الرئيس الاوروجوياني خوسيه موخيكا: المباراة الافتتاحية.

أمير موناكو ألبير الثاني: مباراة الارجنتين - البوسنة في ريو دي جانيرو في 15 يونيو، ومباراة كوريا الجنوبية - بلجيكا في ساو باولو في 26 يونيو.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: المباراة الافتتاحية.

رئيس سورينام ديزيري بورتيز: المباراة الافتتاحية.

الرئيس الأنجولي خوسيه ادوراردو دوس سانتوس: المباراة الافتتاحية.

الرئيس البوليفي إيفو موراليس: المباراة الافتتاحية.

الرئيس الغابوني علي بونغو اونديمبا: المباراة الافتتاحية.

رئيس الباراجواي هوراثيو كارتيس: المباراة الافتتاحية.

الرئيس الكيني أوهورو كنياتا: مباراة قبل نهائي (غير محددة)، والمباراة النهائية.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: المباراة الافتتاحية.