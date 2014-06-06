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نجمة أفلام جايمس بوند حامل من حبيبها

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الجمعة 06-06-2014 12:32

كشفت نجمة سلسلة أفلام James Bond الممثلة الأمريكية Rosamund Pike أنها حامل بطفلها الثاني من حبيبها Robie Uniacke البالغ من العمر 53 عاماً.
الإبن الأول لـ Rosamund يبلغ من العمر عامين، وهو ايضاً من حبيبها Robie الذي إرتبطت به منذ العام 2009.
يشار إلى أن Uniacke قد أعلن في وقت سابق أنه لا يريد الزواج من والدة طفله في الوقت الحالي، لأنه يحبّ كسر التقاليد والأعراف السائدة.

 

 

 

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