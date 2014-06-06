بالصور... سميرة سعيد توقّع عقد انضمامها إلى "روتانا"

بعد مفاوضات عدّة، نجحت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات في الاتفاق مع الفنانة سميرة سعيد، وتوقيع عقد إنتاج وإدارة الأعمال، يبدأ بتوزيع الشركة لأغنية منفردة، ثم يليه ألبوم كامل قريباً.

الأغنية التي اختارتها سميرة لتكن بمثابة باكورة التعاون بينها وبين الشركة الخليجية، هي أغنية "اللي بيننا" التي لحنها ووزعها المغربي محسن تيزاف، والذي كانت له أكثر من سابقة تعاون مع الديفا، آخرها وأبرزها أغنية "مازال" التي طالت بنجاحها القاصي والداني وحصدت الجوائز والمراكز الأولى في سباقات الأغنيات على مستوى العالم العربي والاوروبي أيضاً.

أغنية "اللي بيننا" تطرحها سعيد بنسختها الصوتية خلال أيام قليلة، بعدما بدأت أمس حملتها الدعائية، فيما تبحث عن امكانية تصويرها في القريب العاجل، بتخطيط مشترك بينها وبين شركة روتانا، التي تتولى بدورها توزيع الأغنية على أهم الإذاعات العربية.

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