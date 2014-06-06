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كلوي كردشيان ترافق حبيبها الجديد في كواليس حفله

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الجمعة 06-06-2014 15:00

حضرت نجمة تلفزيون الواقع Khloe Kardashian العرض الذي قدّمه حبيبها، مغني الراب French Montana، مساء الأربعاء، ضمن حفل الفنانة العالمية Jennifer Lopez في نيويورك.

ورافقت Kardashian حبيبها الجديد في كواليس الحفل، حيث قدّمت له الدعم الكامل رغبة في تقديم أفضل ما لديه طوال فترة العرض الذي استمر 90 دقيقة.

يذكر أن Khloe Kardashian كانت انفصلت مؤخراً عن زوجها، لاعب كرة السلة Lamar Odom، بعد خيانته لها، لكن الطلاق لم يتمّ حتى الآن، بسبب مماطلة Odom في إتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 

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