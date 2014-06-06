تغريدة قديمة لأحلام تفضحها وأصالة شاهدة

يبدو أنّ الفنانة أحلام تستخدم حسابها الشخصي على "تويتر" للمناكفات فحسب، إذ نادراً ما تكتب تغريدة تعلن فيها عن عمل فنّي، وكل ما تكتبه يدخل في إطار المشاحنات والمناكفات حتى أنها كتبت مرّة تغريدة عن حب زوجها لها، تبعتها بعبارة أن "عانسات" تويتر سوف يمتن غيرة.

ولأنّ أحلام تهوى إثارة غيرة البعض، فقد نشرت قبل ساعات على تويتر تغريدة جاء فيها أن زوجها مبارك فاجأها بدعوتها إلى لندن للاحتفال بعيد زواجهما، ولم تنس أن تكيل له عبارات الحب والثناء.

التغريدة بدت غريبة، إذ أن أحلام على ما يبدو نسيت أنها دعت منذ أكثر من أسبوعين الفنانة أصالة إلى لندن، رداً على دعوة هذه الأخيرة لها إلى باريس.

فقد اعتذرت أحلام عن تلبية دعوة أصالة وقالت لها إن زوجها مبارك دعاها إلى لندن بمناسبة عيد زواجهما، وطلبت منها أن تلحقها برفقة زوجها طارق العريان إلى لندن.

وبعيداً عن الأسباب التي تدفع بنجمتين إلى تبادل الدعوات العلنية عبر "تويتر"، بعيداً عن تبادل الدعوات عبر الهاتف مثلاً، فقد وقعت أحلام في مأزق، وبدا أن الدافع الحقيقي لكل ما تكتبه هو الاستعراض في المقام الأول.

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