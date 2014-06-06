هل تزوجت ريتا أورا سرّاً؟

شوهد المغني الأمريكي Calvin Harris مساء الأربعاء وهو يغادر أحد الملاهي الليلية في هوليوود برفقة فتاة مجهولة الهوية.

وقد أثارت صور Harris التساؤلات، حيث إنه يرافق فتاة غريبة، بينما تقضي حبيبته النجمة Rita Ora أوقاتاً سعيدة مع بعض الأصدقاء في المكسيك.

ومن جهة أخرى، نشرت إحدى صديقات Ora صورة للأخيرة عبر موقع إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "في الحقيقة، لم أحتفل فقط بعيد ميلادي الـ 30، بل أنا وصديقتي Rita Ora تزوجنا رسمياً"، وبذلك ينضم الثنائي إلى قافلة المشاهير الذين تزوجوا سراً.

الأمور لم تتّضح بشكل تام، فالبعض قال إن ما صرحّت به صديقة Ora هو مجرّد خدعة، والبعض الآخر رأى أنه من الممكن أن تكون Rita، التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد تزوجت من حبيبها Calvin بشكل سرّي وبعيد عن الإعلام والرأي العام.