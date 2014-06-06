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تقارير - إنتر يقترب من تجديد عقد رانوكيا

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تقارير - إنتر يقترب من تجديد عقد رانوكيا تقارير - إنتر يقترب من تجديد عقد رانوكيا

أ ش أ/ يتجه أندريا رانوكيا قلب دفاع نادى إنتر ميلان إلى تجديد عقده مع النيراتزوري خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الأنباء قد أشارت بقوة خلال الأشهر الأخيرة إلى أن رانوكيا البالغ من العمر 26 عاما سوف ينتقل إلى يوفنتوس، غير أن تقارير صحفية ذكرت أنه سوف يمدد عقده مع الإنتر لفترة أخرى.

وكشفت "سبورت ميدياست" الإيطالية أن رانوكيا – الذي ينتهي عقده مع ناديه العام القادم – سوف يلتقي مع عدد من كبار المسؤولين في إنتر اليوم الجمعة كي يبحث معهم إمكانية تمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2017.

يذكر أن رانوكيا مرشح لأن يصبح قائدا لفريق إنتر ميلان بعد اعتزال خافيير زانيتي القائد الحالي للنيراتزوري.

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