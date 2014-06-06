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بيدرو: لا أعرف إذا كنت سأبقى مع برشلونة أم لا

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بيدرو: لا أعرف إذا كنت سأبقى مع برشلونة أم لا بيدرو: لا أعرف إذا كنت سأبقى مع برشلونة أم لا

و /أ ش أ/ اعترف بيدرو جناح نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بأنه غير واثق مما إذا كان سيبقى في صفوف الفريق في الموسم المقبل ولكنه أكد أنه يركز فقط على أدائه في صفوف منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم بالبرازيل.

كان اللاعب /26 عاما/ تألق ضمن صفوف منتخب إسبانيا خلال التصفيات المؤهلة للمونديال ولكنه أصبح يتم استبداله دائما في مباريات ناديه خلال الموسم الماضي رغم أنه شارك في 37 مباراة مع النادي الكتالوني في الدوري.

وأدى عدم مشاركته أساسيا مع البارسا في تزايد التكهنات عن قرب رحيله من الفريق في الانتقالات الصيفية، غير أن بيدرو رغم اعترافه بأن الغموض يحيط بمستقبله مع النادي إلا أنه أكد أنه لا يشعر بالقلق إزاء هذا الوضع.

وقال في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة "أنا غير واثق مما سيحدث ولكن ألتزم الهدوء وأركز على منتخب إسبانيا وكأس العالم".

وأضاف "حين أحتاج لأن أتخذ قرارا سأتحدث مع النادي وأرى ما سيحدث ولكن ليس الآن".

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